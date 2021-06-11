شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يكرم الفائزين بجائزة التميز 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، حفل جائزة الدفاع المدني للتميز 2020م، بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض.

وتأتي الجائزة ضمن منظومة من الأعمال والإجراءات التي تعمل عليها المديرية العامة للدفاع المدني من أجل تحقيق بيئة عمل محفزة وتنافسية بين منسوبي القطاع وتطوير وتأهيل قدراتهم ومهاراتهم بما ينعكس إيجابيا على أدائهم ويحقق أعلى درجات الإتقان للأمن وسلامة الوطن.

وحصلت مديريات مناطق «جازان، المدينة المنورة، القصيم» على جائزة فئة مديرية المنطقة المتميزة، بينما حصل مركز الدفاع المدني بطليلان في الباحة ومركز الدفاع المدني بحي الموظفين في عسير، ومركز الدفاع المدني بالحكامية في جازان، على جائزة المركز الميداني المتميز، كما منحت جوائز في فئة الضابط المتميز، وفئة صف الضابط المتميز، وفئة الموظف المتميز، للمنسوبين المميزين وفق كل فئة.