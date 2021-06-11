شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 27.5 طن تمور لجمهورية سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 27 طنا و500 كيلوجرام من التمور لجمهورية سنغافورة، ضمن المساعدات المخصصة للعام 1442هـ، سلمها - نيابة عن المركز - نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد أبو حيمد للمجلس الإسلامي السنغافوري.

وتتولى السفارة السعودية مهمة توزيع التمور للمساجد والمراكز الدينية والجمعيات الخيرية ووزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية وتسليمها للمستفيدين بالتنسيق مع المجلس الإسلامي السنغافوري.