شكرا لقرائتكم خبر عن 152 عملية جراحية ضمن حملة مكافحة العمى في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 152 عملية جراحية، وكشف على 1006 حالات، فضلاً عن توزيع 376 نظارة طبية وصرف 842 وصفة طبية، ضمن حملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينتي بوشي وكانو بجمهورية نيجيريا.

واستفاد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.

وتم إجراء 461 عملية جراحية منذ بداية الحملة التي تستمر حتى 13 يونيو الجاري، فيما تأتي هذه الحملة امتدادًا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تضطلع بها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة المحتاجين وتقديم العلاج للمرضى والمصابين وفقًا لرسالتها الإنسانية السامية.