شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد تنفيذ الأشغال العامة لمخططات ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع أمين العاصمة المقدسة م. محمد القويحص، أمس، عقد أشغال عامة لمخططات ولي العهد ومخططات المنح، وهي شعب عامر وحارة الباب والهجلة والقشاشية والفلق والصفوة والشبيكة والشامية والسوق الصغير والجودرية، وذلك مع إحدى الشركات المتخصصة بالعاصمة المقدسة «مرحلة أولى وثانية» بقيمة إجمالية للمرحلة الأولى بلغت 57.130.937.50 ريالا، وقيمة المرحلة الثانية 53.013.356.71 ريالا، وذلك مقابل تنفيذ سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية، وفقا للشروط والمواصفات لتوفير خدمات بلدية مطورة ومبتكرة وعالية المستوى، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعيق إيصال الخدمات، على أن تكون القيمة شاملة ومغطية لجميع تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب. وأوضح م. القويحص أن هذا يأتي ضمن خطط الأمانة لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل عام ومخططات جنوب مكة بشكل خاص، ومشاركة القطاع الخاص لتوفير أعلى المواصفات والجودة في التنفيذ والمشاركة المجتمعية في ما يخدم التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.

وأكد المحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامة كافة، وذلك بتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحث جميع القطاعات الخدمية الأخرى على سرعة التعاون لاستكمال مشاريع الأمانة على مخططات ولي العهد الواقعة في جنوب مكة المكرمة لتحقيق المصلحة العامة للجميع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن توقيع العقد يأتي في ظل توجهات قطاعات الدولة المعنية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 وتعزيزا لمبادرة جودة الخدمات.