شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد إمامين في كل فرض.. و3 مؤذنين في «الواحد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين، باعتماد إمامين في كل فرض أصلي واحتياطي، وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد مع التشديد على متابعة تنفيذ التوجيه.

وحث إدارات شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة شؤون المسجد النبوي على الالتزام بتنفيذ الإجراء على وجه السرعة، وعدم التأخير وتنظيم الجداول بين الأئمة والمؤذنين، بما يضمن السلاسة في المواعيد وعدم التأثير على تأدية الصلاة في الحرمين الشريفين.