شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 50 طن نفايات وغلق 39 محلا في سيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة القطيف، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 50.363 طن من النفايات والأنقاض، إضافةً إلى تعقيم أكثر من 273.400 متر مربع من الأرصفة، والكنس الآلي لـ 98.280 كيلو متر من الطرق، وتعقيم وتطهير 31.622 حاوية، وذلك بمختلف مدن وبلدات القطيف، خلال شهر مايو الماضي، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وأنجزت البلدية تركيب 26 لوحة إرشادية بالحدائق والواجهات البحرية، تتضمن عبارات توعوية للحفاظ على الممتلكات العامة، وذلك بعد انتهاء بلدية المحافظة من تركيب 28 لوحة، والتي اعتبرت المرحلة الأولى من عمل تركيب لوحات إرشادية بطريق الخليج العربي «الكورنيش».

وتوضح هذه اللوحات أرقام المواقف في الواجهة البحرية بالمحافظة، وذلك لتسهيل الوصول إلى منطقة المواقف، وشمل التركيب لوحات لأصحاب ذوي الإعاقة، والتي اعتبرت كمرحلة ثانية.

وفي ذات الصدد، وضمن جهودها في تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، أغلقت البلدية 39 محلا للسكراب في مركز النابية؛ لمخالفتها الاشتراطات النظامية.