شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 13 ألف م3 أنقاضا بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة الخفجي 13.300 م3 من النفايات والأنقاض من مناطق متعددة في المحافظة، وذلك من خلال حملة تنظيف شملت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والواجهة البحرية، خلال شهر، ضمن برنامج معالجة مظاهر التشوه البصري بمحافظة الخفجي والمراكز التابعة لها، وضمن حملة الشرقية نظيفة «شيل كيستك ونظف ديرتك».

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن إدارة النظافة والحركة، قامت بمسح جميع الحوط والأراضي الفضاء ورفع مخلفات البناء مجهولة المصدر، مع كنس جميع الشوارع الرئيسية والداخلية بالمكانس الآلية واليدوية، وغسيل الأرصفة والأنترلوك والميادين، مع التقاطات جميع النفايات المبعثرة وذات الحجم الكبير، وإزالة الحشائش والأشجار الضارة، وتنظيف الواجهة البحرية والحدائق العامة داخل الأحياء السكنية وتكثيف الاهتمام بالأماكن الحيوية والسياحية للمحافظة.

وقال م. الحميداني: إن الحملة باشرت أعمالها بتنظيف المحافظة، ونتج عنها: التقاطات من داخل الأحياء السكنية وعلى الشوارع الرئيسية والداخلية والحوط والأراضي الفضاء، مشيرًا إلى أنه تم استهلاك 9000 كيس نفايات، وإزالة الأنقاض ومسح الحوط بمساحة 2500 متر مكعب، كما تمت إزالة نفايات صلبة بمقدار 5200 متر مكعب.

وأضاف إن البلدية قامت أيضا بكنس آلي ويدوي وإزالة 5600 متر مكعب رمال، وتم تبديل 210 حاويات، وجار العمل على استكمال المتبقي منها.

ودعا رئيس بلدية محافظة الخفجي الجميع إلى التعاون مع البلدية وعدم إلقاء مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها، وعدم إلقاء النفايات وغيرها على الطرقات ووضعها داخل حاويات النفايات المخصصة والمنتشرة على طول الشوارع الرئيسية والداخلية.