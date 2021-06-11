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تجاوزت إيران عتبة ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا، اليوم (الخميس)، على ما أفادت وزارة الصحة، فيما واصلت الإصابات والوفيات اليومية الانخفاض بعدما بلغت ذروتها في أبريل (نيسان).
وسجّلت البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، 12 ألف و398 إصابة و153 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف و112 حالة والوفيات إلى 81 ألف و672 وفقاً للأرقام الرسمية، بحسب أوردت "فرانس 24".
حصيلة إصابات "كورونا" في إيران تتجاوز عتبة الـ 3 ملايينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-10
تجاوزت إيران عتبة ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا، اليوم (الخميس)، على ما أفادت وزارة الصحة، فيما واصلت الإصابات والوفيات اليومية الانخفاض بعدما بلغت ذروتها في أبريل (نيسان).
وسجّلت البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، 12 ألف و398 إصابة و153 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف و112 حالة والوفيات إلى 81 ألف و672 وفقاً للأرقام الرسمية، بحسب أوردت "فرانس 24".
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
07:37 PM
الفيروس أودى بحياة 153 مريضاً خلال 24 ساعة
تجاوزت إيران عتبة ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا، اليوم (الخميس)، على ما أفادت وزارة الصحة، فيما واصلت الإصابات والوفيات اليومية الانخفاض بعدما بلغت ذروتها في أبريل (نيسان).
وسجّلت البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، 12 ألف و398 إصابة و153 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف و112 حالة والوفيات إلى 81 ألف و672 وفقاً للأرقام الرسمية، بحسب أوردت "فرانس 24".
، حصيلة إصابات "كورونا" في إيران تتجاوز عتبة الـ 3 ملايين ،
المصدر : الخليج 365
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