محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و267 حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل حالتي وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. فلسطين تسجل 228 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا و267 حالة تعافٍ وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-10 سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و267 حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل حالتي وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. 10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 07:14 PM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و267 حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل حالتي وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. ، فلسطين تسجل 228 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا و267 حالة تعافٍ ،

المصدر : الخليج 365

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