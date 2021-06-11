، المحامي "المصلوخي": سب اللاعبين والحكام قد يدخلك السجن مع الغرامة المالية ،

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بعد تزايد الإشاعات والتساهل في نشرها وتداولها عبر تطبيق "واتس أب"؛ حذر المحامي سلطان المصلوخي بأن إنشاء أو نقل أو تخزين الإشاعات يعتبر جريمة، محذراً من أن سب اللاعبين والحكام قد يدخل السجن مع عقوبة الغرامة المالية.
وقال لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية": "هناك جهل وتساهل من الكثير بخطورة نشر الإشاعات والتعليق عليها واستنساخ الرسائل ونقلها وتداولها من خلال الجروبات في تطبيق الواتساب وتذييلها بعبارة (منقول)! اعتقاداً بأن ذلك كاف في الحماية من المساءلة".
وأوضح أن "النقل والإنشاء والتخزين ما من شأنه المساس بالقيم والحياة الخاصة والآداب العامة والدولة، كل هذه جرائم تتسبب في سجن أصحابها، وذلك بحسب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".
ولفت إلى أن الإنسان لا يُعذر بالجهل ما دام أن النظام والقانون صدر ونشر بالجريدة الرسمية.
وأضاف "المصلوخي" عن انتقاد الشخصيات العامة ومن ضمنهم اللاعبون في مواقع التواصل: "سب اللاعبين يدخل السجن مباشرة مع الغرامة، وكذلك سب الحكام، واتهامهم يعاقب عليها الشخص".
وأشار في هذا الصدد إلى صدور أحكام قضائية ألزمت أصحابها بنشر تغريدات من خلال حساباتهم الشخصية بـ"تويتر" تتضمن اعتذاراً لآخرين عن الإساءة لهم.
المحامي "المصلوخي": سب اللاعبين والحكام قد يدخلك السجن مع الغرامة الماليةعبدالحكيم شار الخليج 365 2021-06-11
بعد تزايد الإشاعات والتساهل في نشرها وتداولها عبر تطبيق "واتس أب"؛ حذر المحامي سلطان المصلوخي بأن إنشاء أو نقل أو تخزين الإشاعات يعتبر جريمة، محذراً من أن سب اللاعبين والحكام قد يدخل السجن مع عقوبة الغرامة المالية.
وقال لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية": "هناك جهل وتساهل من الكثير بخطورة نشر الإشاعات والتعليق عليها واستنساخ الرسائل ونقلها وتداولها من خلال الجروبات في تطبيق الواتساب وتذييلها بعبارة (منقول)! اعتقاداً بأن ذلك كاف في الحماية من المساءلة".
وأوضح أن "النقل والإنشاء والتخزين ما من شأنه المساس بالقيم والحياة الخاصة والآداب العامة والدولة، كل هذه جرائم تتسبب في سجن أصحابها، وذلك بحسب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".
ولفت إلى أن الإنسان لا يُعذر بالجهل ما دام أن النظام والقانون صدر ونشر بالجريدة الرسمية.
وأضاف "المصلوخي" عن انتقاد الشخصيات العامة ومن ضمنهم اللاعبون في مواقع التواصل: "سب اللاعبين يدخل السجن مباشرة مع الغرامة، وكذلك سب الحكام، واتهامهم يعاقب عليها الشخص".
وأشار في هذا الصدد إلى صدور أحكام قضائية ألزمت أصحابها بنشر تغريدات من خلال حساباتهم الشخصية بـ"تويتر" تتضمن اعتذاراً لآخرين عن الإساءة لهم.
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
12:07 AM
قال إن إنشاء أو نقل أو تخزين الإشاعات يعتبر جريمة
بعد تزايد الإشاعات والتساهل في نشرها وتداولها عبر تطبيق "واتس أب"؛ حذر المحامي سلطان المصلوخي بأن إنشاء أو نقل أو تخزين الإشاعات يعتبر جريمة، محذراً من أن سب اللاعبين والحكام قد يدخل السجن مع عقوبة الغرامة المالية.
وقال لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية": "هناك جهل وتساهل من الكثير بخطورة نشر الإشاعات والتعليق عليها واستنساخ الرسائل ونقلها وتداولها من خلال الجروبات في تطبيق الواتساب وتذييلها بعبارة (منقول)! اعتقاداً بأن ذلك كاف في الحماية من المساءلة".
وأوضح أن "النقل والإنشاء والتخزين ما من شأنه المساس بالقيم والحياة الخاصة والآداب العامة والدولة، كل هذه جرائم تتسبب في سجن أصحابها، وذلك بحسب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".
ولفت إلى أن الإنسان لا يُعذر بالجهل ما دام أن النظام والقانون صدر ونشر بالجريدة الرسمية.
وأضاف "المصلوخي" عن انتقاد الشخصيات العامة ومن ضمنهم اللاعبون في مواقع التواصل: "سب اللاعبين يدخل السجن مباشرة مع الغرامة، وكذلك سب الحكام، واتهامهم يعاقب عليها الشخص".
وأشار في هذا الصدد إلى صدور أحكام قضائية ألزمت أصحابها بنشر تغريدات من خلال حساباتهم الشخصية بـ"تويتر" تتضمن اعتذاراً لآخرين عن الإساءة لهم.
، المحامي "المصلوخي": سب اللاعبين والحكام قد يدخلك السجن مع الغرامة المالية ،
المصدر : الخليج 365
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