شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: لا تزر مريض القلب المنوم بالمستشفى حال شعورك بحرارة أو فقدان الشم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، من زيارة مريض القلب المنوم في المستشفى حال الشعور بارتفاع في درجة حرارة الجسم أو فقدان الشم أو أي عرض من أعراض حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، من زيارة مريض القلب المنوم في المستشفى حال الشعور بارتفاع في درجة حرارة الجسم أو فقدان الشم أو أي عرض من أعراض فيروس كورونا المستجد وقال الدكتور خالد النمر: "إذا كنت تشعر بحرارة أو التهاب في الحلق أو فقدان حاسة الشم أو لديك إحتمالية إصابة بكورونا فلا تزر قريبك مريض القلب المنوم في المستشفى مهما كان عزيزاً عليك... لأنك ببساطة ستُعْدِيه.. وهذا ماحصل اليوم".