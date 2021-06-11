اخبار السعوديه

خالد النمر: لا تزر مريض القلب المنوم بالمستشفى حال شعورك بحرارة أو فقدان الشم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: لا تزر مريض القلب المنوم بالمستشفى حال شعورك بحرارة أو فقدان الشم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، من زيارة مريض القلب المنوم في المستشفى حال الشعور بارتفاع في درجة حرارة الجسم أو فقدان الشم أو أي عرض من أعراض .

وقال الدكتور خالد النمر: "إذا كنت تشعر بحرارة أو التهاب في الحلق أو فقدان حاسة الشم أو لديك إحتمالية إصابة بكورونا فلا تزر قريبك مريض القلب المنوم في المستشفى مهما كان عزيزاً عليك... لأنك ببساطة ستُعْدِيه.. وهذا ماحصل اليوم".

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا