شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سقوط عصابة عرضت رشوة كبيرة لإدخال منتجات تبغ بطريقة مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرضت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" إحدى قضايا الفساد التي تولت مباشرتها، وهي تتعلق بسقوط عصابة عرضت رشوة على أحد مسؤولي الجمارك لإدخال منتجات تبغ بطريقة مخالفة عبر الجمارك.

وذكرت أنها كشفت، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تورط تشكيل عصابي مكون من مقيمين ومواطن خليجي في قضية تقديم رشوة لأحد منسوبي المنافذ الجمركية البحرية، وذلك مقابل إدخال حاوية تحتوي على منتجات التبغ دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها حاوية أثاث بطريقة غير نظامية.

وأضافت أنه تم ألقاء القبض على المواطن الخليجي و3 مقيمين، بجانب القبض على 9 مقيمين أثناء استلام الحاوية وتقديم مبلغ 920 ألف ريال كدفعة من إجمالي الرشوة المتفق عليها، وهي 2 مليون ريال.

أقرأ أيضا