شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعودي يسجل براءة اختراع في توليد طاقة السيارة أوتوماتيكيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سجل الدكتور علي القحطاني، أستاذ مشارك في الهندسية الميكانيكية، براءة اختراع بمكتب الاختراعات الأمريكي في توليد طاقة السيارة أوتوماتيكيًّا.

وقال "القحطاني" إن الفكرة جاءت نتيجة تراكمات لأبحاث علمية عديدة من أكثر من ٤ أو ٥ سنوات، وبحكم تخصصه في علم هندسة المواد، بحسب برنامج "يا هلا".

وأضاف: "بدأ عندي فكرة تطبيق هذا البحث إلى منتج يخدم الإنسان ومن هنا جاءت فكرة براءة الاختراع وتسخير الأبحاث العلمية".

وعن فكرة الاختراع، قال: "فكرة الاختراع توليد طاقة السيارة بطريقة آمنة وبطاقة متجددة واستخدمنا نوعين من أنواع الطاقة طاقة الخلايا الشمسية وطاقة الرياح".

وتابع: "طاقة الخلايا الشمسية ستعمل على توليد الكهرباء لبعض الأجهزة الكهربائية البسيطة في السيارة أما طاقة الرياح تقوم بتوليد طاقة حركية لتشغيل السيارة وتحريك المحرك".