إيقاف ضباط صف بحرس الحدود حاولوا تهريب التبغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف عدد من ضباط الصف يعملون بحرس الحدود لمحاولة تهريب تبغ، وإيقاف موظف يعمل بميناء إحدى المحافظات، بعد توقيعه محاضر غير صحيحة الوقائع.

وقالت الهيئة، إنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية وقف عدد من ضباط الصف يعملون بحرس الحدود؛ لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من أحد المنافذ الحدودية.

ووفق الهيئة، تم إيقاف موظف يعمل بميناء إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين، لتوقيع الموظف على محاضر تحتوي وقائع غير صحيحة لإتمام تشغيل وصيانة ونظافة محطات التوليد الكهربائي والاحتياطي والمحطات الكهربائية للضغط المتوسط والمنخفض بالميناء، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية قدرها 500 ألف ريال، من دون أن يبرر مصدرها.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

اقرأ أيضا:

إيقاف موظف اعتمد نقله بعد وفاة مديره بطريقة غير مشروعة