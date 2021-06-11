منصة إحسان تعلن تجاوز حجم التبرعات التي تلقتها 800 مليون ريال

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، اليوم الخميس، أن التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري تجاوزت حاجز 800 مليون ريال، في رقم قياسي لم يسبق أن سُجّل في القطاع غير الربحي.

وأوضحت المنصة أن عدد المستفيدين من فرص التبرع تخطى أكثر من 1,800,000 مستفيد أغلبهم سعوديون، بواقع 1,777,742 مستفيداً في المجال الاجتماعي، و28,419 مستفيد في المجال التعليمي، و19,223 مستفيد في المجال الصحي، و2647 مستفيدًا في مجال الإسكان.

وتعكس مبالغ التبرعات الكبيرة التي تلقتها إحسان موثوقية المنصة لدى فاعلي الخير، كما تؤكد حرص مجتمع المملكة على تعزيز قيم العمل الإنساني النبيل ومد يد العون للمحتاجين اقتداء بالقيادة الرشيدة التي جاءت في مقدمة المتبرعين عند انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في 4 رمضان 1442هـ بتبرع سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبلغ 20 مليون ريال، وولي عهده الأمين بمبلغ 10 ملايين ريال.