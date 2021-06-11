إيقاف قاضيين بتهمة الرشوة مقابل التأثير على سير القضايا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إيقاف قاضيين حصلا على مبالغ مالية مقابل التأثير على سير القضايا، وذلك ضمن عدد من القضايا التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

ووفق الهيئة، تم إيقاف قاضٍ (رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق سابقًا) لحصوله على مبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى (قضاياهم منظورة بمحكمة التنفيذ التي ترأسها) مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا بالمحكمة.

كما تم إيقاف قاضي استئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على مبلغ (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال، من مالك إحدى الشركات بواسطة أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.

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