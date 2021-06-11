ضبط محاسب بمديرية السجون استولى على مليوني ريال من إعاشة المساجين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، القبض على محاسب يعمل بالمديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لاستيلائه على إعاشة المساجين المطلق سراحهم لانتهاء محكوميتهم بتوقيعه على بيانات الاستلام؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ (2.000.000) مليوني ريال أخفاه بمنزله.

وقالت الهيئة، إن المحاسب الذي يعمل بالمديرية العامة للسجون تم القبض عليه بالتعاون مع وزارة الداخلية، بعد حصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين مقابل إدخال ممنوعات لذويهم داخل السجن، وذلك ضمن عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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