الهلال الأحمر بمكة ينظم حملة للتبرع بالدم دعمًا للحالات الحرجة

الرياض - محمد عبدالله - نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جدة مبادرة التبرع بالدم تحت شعار «كن عونا لأصحاب الحالات الحرجة» بمقر إدارة الفرع بمحافظة جدة حيث جاء مجموعة كمية الدم المتبرع فيه في يوم واحد 16000مل، شارك في الحملة منسوبي الهيئة من الموظفين والمتطوعين، وتأتي هذه ضمن مبادرات الهيئة المجتمعية، وتم فيها مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحرصت الهيئة على تجسيد وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية وتعزيز ثقافة أهمية التبرع بالدم من باب التطوع، في مختلف الظروف، لدعم مخزون وحدات الدم، التي تساهم في إنقاذ حياة الإنسان، مهيبة بالجميع المبادرة للتبرع بالدم لما فيه من فوائد صحية للمتبرع، ومساعدة للمحتاجين، الأمر الذي يساعد المنشآت الصحية والكوادر الطبية فيها على تحقيق هدف سامٍ وعظيم، ألا وهو إنقاذ حياة أولئك الذين هم في حاجة ماسة لنقل الدم للتعافي بإذن الله.

من جهته قدمت الهيئة شكرها لإدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جدة، على وجودهم وتوفير الطاقم الطبي، وكل التجهيزات، واللوازم الطبية من أجل الفحص والتبرع داخل مقر الهيئة.