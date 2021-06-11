وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري

ورشة عمل للائحة الفوترة الإلكترونية وآلية التطبيق بجدة عقدت غرفة جدة، اليوم، فعاليات ورشة عمل لائحة الفوترة الإلكترونية، وآلية التطبيق افتراضياً عبر منصاتها الإلكترونية، والتي قدمها... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 29 شوال 1442 هـ 29 شوال 1442 هـ

هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة توقع 3 اتفاقيات لتعزيز تنمية المنطقة ولتطوير البنية الرقمية بمشروع الفيصلية وقعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ثلاث اتفاقيات تعاون مع هيئة عقارات الدولة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 29 شوال 1442 هـ 29 شوال 1442 هـ

السديس: توصيات البيان الختامي لإعلان السلام في أفغانستان حفظ للدماء أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن تاريخ المملكة العربية... مكة المكرمة: مصلح الفرحان مكة المكرمة: مصلح الفرحان 29 شوال 1442 هـ 29 شوال 1442 هـ

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