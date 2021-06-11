- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
ورشة عمل للائحة الفوترة الإلكترونية وآلية التطبيق بجدة
عقدت غرفة جدة، اليوم، فعاليات ورشة عمل لائحة الفوترة الإلكترونية، وآلية التطبيق افتراضياً عبر منصاتها الإلكترونية، والتي قدمها...
هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة توقع 3 اتفاقيات لتعزيز تنمية المنطقة ولتطوير البنية الرقمية بمشروع الفيصلية
وقعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ثلاث اتفاقيات تعاون مع هيئة عقارات الدولة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات...
السديس: توصيات البيان الختامي لإعلان السلام في أفغانستان حفظ للدماء
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن تاريخ المملكة العربية...
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.