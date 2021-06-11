35 مشروعا تعليميا جديدا في الأحساء

كشفت إدارة الخدمات المساندة في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، تنفيذ نحو 35 مشروعاً تعليمياً جديداً للبنين والبنات في مدن وقرى وهجر الأحساء، بينها 4 مشاريع تعليمية، تم الانتهاء من أعمالها، وتضم هذه المشاريع عدة مدارس لمراحل تعليمة مختلفة، وتبلغ تكاليفها الإجمالية 81 مليون ريال، بسعة إجمالية 5760 طالباً وطالبة في 192 فصلاً دراسياً، وذلك ضمن خطط وزارة التعليم في خلق بيئة تعليمية جاذبة، وتميزت بالفصول الواسعة، والمرافق التعليمية المتكاملة، والمكاتب الإدارية المتعددة، والعناية بالصالات الرياضية المغلقة والمجهزة بالأدوات الرياضية اللازمة. والمشاريع هي: * مجمع تحفيظ القرآن الكريم للبنات في حي السلمانية في الهفوف. * مجمع النزهة التعليمي للبنات في المبرز. * المجمع التعليمي بحي الجامعيين للبنات بالهفوف. * ثانوية عريعرة بنات بهجرة عريعرة. * ويجري حالياً استكمال تنفيذ 31 مشروعاً آخر، بلغت نسب الإنجاز بين 10% و90%.



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