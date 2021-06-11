السعودية تقود استثمارًا بقيمة 30 مليون دولار في شركة صينية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

استثمرت بروسبيرتي 7 التابعة لـ أرامكو فينتشرز، في Red Date Technology وهي الشركة التي تشرف على إدارة شبكة الخدمات القائمة على تقنية البلوكشين في الصين، بحسب تقرير لموقع Forkast الصيني.

وكانت الشركة الصينية قد انطلقت في جولة تمويل جمعت فيها 30 مليون دولار من مستثمرين عالميين، ومن ضمنهم شركة بروسبيرتي 7، ذلك بالإضافة شركة Kenetic Capital ، وشركة Pictet Group السويسرية للخدمات المصرفية والمالية، وبنك بانكوك التايلاندي.

شركة Red Date Technology

وكانت انطلقت شركة Red Date Technology قبل عام، بحيث تكون شبكة خدمة مستندة إلى البلوكشين، وهذا الأمر يشير إلى دعم واسع لخطط الصين لتوفير البنية التحتية التكنولوجية القائمة على تلك التقنية.

وقال التقرير إن prosperity 7 كانت المستثمر الرئيسي في هذه الجولة.

استثمارات prosperity 7

وتشمل الاستثمارات السابقة لصندوق الاستثماري التابع لشركة أرامكو السعودية في الصين استثمارات في كل من:

شركة Quicktron، الشركة المصنعة للروبوتات الذكية وأنظمة عمليات التخزين الذكية التي تخدم شركة البيع بالتجزئة الإلكترونية العملاقة Alibaba.

وشركة China Post، مزود الخدمات البريدية المملوك للدولة.

بروسبيرتي 7

ويُذكر أن بروسبيرتي 7 هو صندوق رأس مال جريء متنوع الاستثمارات بقيمة مليار دولار، وهو جزء من أرامكو فينتشرز، وقد جرى تسميته على اسم بئر النفط السابع في السعودية، بئر الخير.

شارك الخبر