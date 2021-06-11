الشرطة الماليزية ترصد أنشطة احتيال تتعلق بشركات الحج والعمرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- كوالالمبور

كشفت الشرطة الماليزية عن أنشطة احتيالية تتعلق برحلات الحج والعمرة عن طريق عروض سفر بالوكالة لموسم 2021، والتي تقدمها العديد من شركات السياحة والسفر في ماليزيا.

عروض الحج والعمرة الوهمية:

وقال مدير إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية في الشرطة الماليزية، محمد قمر الدين محمد الدين، إن تلك العروض والحزم المقدمة مشكوك فيها للغاية ويجري التحقيق فيها، في الوقت الذي تتضرر البلاد فيه حاليًا من جائحة كوفيد-19 وقرار تقييد الحركة، مبينًا أن الحكومة قد أوضحت في وقت سابق أنها لا تزال تنتظر موافقة السلطات السعودية على الإذن بأداء فريضة الحج، وكذلك الحصة المسموح بها لموسم 2021.

فرض السجن والغرامة:

ولفت إلى أن عمل بعض وكالات السفر بالإعلان عن الحج أو العمرة أو الحج عن طريق عروض السفر بالوكالة لموسم 2021 هو إجراء سابق لأوانه، ويعتبر عملية احتيال، وأكد في بيان له اليوم أنه يتم التحقيق في هذه القضية بموجب قانون العقوبات بتهمة الغش، مشيرًا أنه في حالة الإدانة، يمكن فرض السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات والغرامة أو كليهما ضد الجناة، كما نبه المجتمع إلى توخي مزيد من الحرص والتحقق من الجهات الحكومية ذات الصلة، قبل اتخاذ قرار بالدفع والتسجيل في أي من عروض السفر المعروضة.

متابعة قيود السفر:

واختتم بالقول: أنصح الأشخاص المهتمين بأداء الحج والعمرة لموسم هذا العام بأن يكونوا على دراية دائمًا بآخر التطورات والتعليمات الصادرة عن الحكومة بشأن قيود السفر، لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال، مع التنويه بأن الحكومة وهيئة الحج الماليزية أوضحت في 24 مايو، أنهما لا زالا ينتظران إعلانًا رسميًا من الحكومة السعودية بشأن الحصة الإجمالية للحجاج ومعايير الاختيار وطرق أداء الحج هذا الموسم.

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