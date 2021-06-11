الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

البحرين: ندعم السعودية في أي إجراءات لحماية أمنها واستقرارها

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت مملكة البحرين محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن, مشيدة بيقظة وجاهزية القوات في التصدي لهذه الأعمال الارهابية الجبانة.

البحرين تتضامن مع السعودية

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف البحرين وتضامنها مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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