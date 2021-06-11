، "السبيعي" يُشارك في حفل افتتاح الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في الكوت ديفوار ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، حفل افتتاح الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في جمهورية كوت ديفوار، بدعوة من وزير الدفاع الإيفواري حامد باكايوكو.

وحضر الحفل رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار باتريك اتشي، ووزيرة الدولة وزيرة الخارجية كانديا كميسوكو كمارا، ووزير الدولة وزير الدفاع إبراهيم واتارا، ووزير الداخلية فاغوندو جوماندي، ووزير خارجية جمهورية فرنسا جان ايف لوريان وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في كوت ديفوار.