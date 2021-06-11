، تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًا لمشرفي الإدارة ومكاتب التعليم بصبيا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أنهت إدارة تعليم صبيا تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًا استهدفت مشرفي ومشرفات أقسام الإدارة ومكاتب التعليم واستمرت لأسبوعين وقدمها ما يزيد على 40 مدربًا ومدربة من القيادات، ورؤساء الأقسام والشعب ومشرفي ومشرفات المواد.
وفي التفاصيل، قال رئيس قسم التطوير المهني بنين محمد الفيفي إن هذه البرامج والتي نفذت بمشاركة أكثر من 500 متدربة ومتدرب تغطي كل مكاتب التعليم العشرة، وقام بتنفيذها جهات الإشراف التربوي والتطوير المهني، والتجهيزات المدرسية والتوجيه والإرشاد، والخدمات الإرشادية وتقنية المعلومات وعدد من الأقسام ذات العلاقة.
وأشارت شريفة خواجي رئيسة التطوير المهني بنات إلى أن البرامج التدريبية شملت العديد من الموضوعات المتعلقة بالتخطيط التطويري والتشغيلي ومهارات معالجة الفاقد التعليمي والمهارات القيادية والأدوات الرقمية والأمن السيبراني، إضافة للكايزن، والإدارة منصات التعليم عن بعد والإدارة وفق مواصفات الأيزو ٩٠٠١، وتطبيقات في الإشراف التربوي والرخصة المهنية.
وشدد المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر بن أحمد معافا على أهمية هذه البرامج التي تسعى لتلبية حاجة المشرفين والمشرفات، وتعمل على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتعزيز المهارات؛ مما ينعكس على الميدان ويُسهم في تمكين المعلمين والمعلمات من تجويد أداء مهامهم وأعمالهم، وتحسين بيئة الصف والممارسات التعليمية.
ومن جانب آخر، قدمت المساعد للشؤون التعليمية للبنات مها بنت محمد حمزي شكرها للقائمين والقائمات على هذه البرامج في الإدارة ومكاتب التعليم سواء في إعداد الحقائب أو المتابعة والتنسيق والتنفيذ، متمنية أن تحقق أهدافها المرجوة سائلة الله للجميع التوفيق والسداد.تعليم صبيا
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 12:29 AM
ضمن خطة التطوير المهني .. وقدمها أكثر من 40 مدربًا خلال أسبوعينتنفيذ أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًا لمشرفي الإدارة ومكاتب التعليم بصبيا
أنهت إدارة تعليم صبيا تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًا استهدفت مشرفي ومشرفات أقسام الإدارة ومكاتب التعليم واستمرت لأسبوعين وقدمها ما يزيد على 40 مدربًا ومدربة من القيادات، ورؤساء الأقسام والشعب ومشرفي ومشرفات المواد.
وفي التفاصيل، قال رئيس قسم التطوير المهني بنين محمد الفيفي إن هذه البرامج والتي نفذت بمشاركة أكثر من 500 متدربة ومتدرب تغطي كل مكاتب التعليم العشرة، وقام بتنفيذها جهات الإشراف التربوي والتطوير المهني، والتجهيزات المدرسية والتوجيه والإرشاد، والخدمات الإرشادية وتقنية المعلومات وعدد من الأقسام ذات العلاقة.
وأشارت شريفة خواجي رئيسة التطوير المهني بنات إلى أن البرامج التدريبية شملت العديد من الموضوعات المتعلقة بالتخطيط التطويري والتشغيلي ومهارات معالجة الفاقد التعليمي والمهارات القيادية والأدوات الرقمية والأمن السيبراني، إضافة للكايزن، والإدارة منصات التعليم عن بعد والإدارة وفق مواصفات الأيزو ٩٠٠١، وتطبيقات في الإشراف التربوي والرخصة المهنية.
وشدد المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر بن أحمد معافا على أهمية هذه البرامج التي تسعى لتلبية حاجة المشرفين والمشرفات، وتعمل على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتعزيز المهارات؛ مما ينعكس على الميدان ويُسهم في تمكين المعلمين والمعلمات من تجويد أداء مهامهم وأعمالهم، وتحسين بيئة الصف والممارسات التعليمية.
ومن جانب آخر، قدمت المساعد للشؤون التعليمية للبنات مها بنت محمد حمزي شكرها للقائمين والقائمات على هذه البرامج في الإدارة ومكاتب التعليم سواء في إعداد الحقائب أو المتابعة والتنسيق والتنفيذ، متمنية أن تحقق أهدافها المرجوة سائلة الله للجميع التوفيق والسداد.
، تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًا لمشرفي الإدارة ومكاتب التعليم بصبيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًا لمشرفي الإدارة ومكاتب التعليم بصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.