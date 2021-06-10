شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الشرقية» يباشر إطفاء حريق في سوق تجاري بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يباشر الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، حريقاً نشب في إحدى المحال التجارية والعمارة المجاورة في الدمام، حيث هرعت فرق من الدفاع المدني لإطفاء الحريق، والعمل على إخلاء العمارة والمنطقة السكنية.

وتسبب الحريق في تصاعد الأدخنة، وتعطيل الحركة المرورية مما دعا مرور الشرقية من تحويل مسار المركبات الى الكبري، ومنع الدخول إلى شارع الخدمة على طريق الأمير نايف.

وتعمل فرق الدفاع المدني، منذ وقت تلقي البلاغ في إطفاء الحريق بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والعمل، على التحقيق في مسببات الحريق وإظهار النتائج.