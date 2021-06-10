شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» ينظم مبادرة للتبرع بالدم في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جدة، مبادرة التبرع بالدم تحت شعار " كن عونا لأصحاب الحالات الحرجة "، بمقر إدارة الفرع بمحافظة جدة.

وحصلت في يوم واحد على 16000مل من كميات الدم، موضحة أنه شارك فيها منسوبي الهيئة من الموظفين والمتطوعين، وتأتي هذه ضمن مبادرات الهيئة المجتمعية، فيما تم فيها مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.

وحرصت الهيئة علي تجسيد وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية وتعزيز ثقافة أهمية التبرع بالدم من باب التطوع، في مختلف الظروف، لدعم مخزون وحدات الدم، التي تساهم في إنقاذ حياة الإنسان، مهيبة بالجميع المبادرة للتبرع بالدم لما فيه من فوائد صحية للمتبرع، ومساعدة للمحتاجين، الأمر الذي يساعد المنشآت الصحية والكوادر الطبية فيها على تحقيق هدفٍ سامٍ وعظيم، ألا وهو إنقاذ حياة أولئك الذين هم في حاجة ماسة لنقل الدم للتعافي بإذن الله.

من جهته قدمت الهيئة شكرها لإدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جدة، على تواجدهم وتوفير الطاقم الطبي، وكافة التجهيزات، واللوازم الطبية من أجل الفحص والتبرع داخل مقر الهيئة.