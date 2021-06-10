اخبار السعوديه

أسعار النفط ترتفع مدعومة بتحسن توقعات الطلب

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم أسعار النفط ترتفع مدعومة بتحسن توقعات الطلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

أسعار النفط ترتفع مدعومة بتحسن توقعات الطلب

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا، مساء أمس الخميس، وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19.

سعر خام برنت

فقد قفزت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا بما يعادل 0.4 %، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا أو 0.5 %، لينهي الجلسة عند 70.29 دولار.
شارك الخبر

شارك الخبر




MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا