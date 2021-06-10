أسعار النفط ترتفع مدعومة بتحسن توقعات الطلب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا، مساء أمس الخميس، وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19.

سعر خام برنت

فقد قفزت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا بما يعادل 0.4 %، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا أو 0.5 %، لينهي الجلسة عند 70.29 دولار.

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