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شكرا لقرائتكم أسعار النفط ترتفع مدعومة بتحسن توقعات الطلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا أو 0.5 %، لينهي الجلسة عند 70.29 دولار.
أسعار النفط ترتفع مدعومة بتحسن توقعات الطلب
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا، مساء أمس الخميس، وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19.
سعر خام برنت
فقد قفزت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا بما يعادل 0.4 %، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولار للبرميل.
خام غرب تكساس
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا أو 0.5 %، لينهي الجلسة عند 70.29 دولار.
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