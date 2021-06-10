الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - الخبر

أعلنت إدارة المرور بالمنطقة الشرقية أنه سيتم إغلاق طريق الملك خالد بمحافظة الخبر بالاتجاهين بشكل جزئي وتوفير طرق بديلة.

تركيب جسر المشاة

وقالت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه إدارة مرور المنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة؛ بأنه سيتم إغلاق طريق الملك خالد بمحافظة الخبر بالاتجاهين بشكل جزئي وتوفير طرق بديلة”.

وأوضحت إدارة المرور أن إغلاق الطريق سيبدأ من يوم 13 وحتى 14 يونيو، وذلك لتركيب جسر المشاة.



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