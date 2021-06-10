إيقاف عسكري برتبة عريف حصل على 35 ألف ريال مقابل إطلاق سراح أجنبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وتضمن تلك القضايا إيقاف مالك كيان تجاري لقيامه بتسجيل (39) موظفًا والحصول من خلالهم على دعم حكومي بمبلغ (190.500) مائة وتسعين ألف وخمسمئة ريال بطريقة غير نظامية، وتم إيقاف مالك الكيان التجاري بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

كما تم إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى، مستخدمًا اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.

إيقاف عسكري برتبة عريف

وفي قضية أخرى وبالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف عسكري برتبة عريف يعمل بأحد مراكز الإيواء لحصوله على مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من أحد المواطنين مقابل إطلاق سراح أجنبي مقيم بالمملكة بطريقة غير نظامية.

إيقاف موظف بإدارة تعليمية

كما تم إيقاف موظف يعمل مديرًا لإدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق لقيامه بإعداد تقارير عن أحد مشروعات الوزارة تتضمن معلومات غير صحيحة ترتب عليها إعفاء مقاول المشروع من غرامات التأخير.

في سياق متصل، تؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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