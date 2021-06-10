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أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو

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شكرا لقرائتكم أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو، مساء اليوم الخميس، عن أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو الجاري على النحو التالي:

أسعار البنزين لشهر يونيو:

بنزين 91 بـ 2.18 ريال

بنزين 95 بـ 2.33 ريال

ديزل بـ 0.52 ريال

الكيروسين 0.70 ريال

غاز البترول المسال بـ 0.75 ريال

 


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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