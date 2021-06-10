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شكرا لقرائتكم أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10
أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة أرامكو، مساء اليوم الخميس، عن أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو الجاري على النحو التالي:
أسعار البنزين لشهر يونيو:
بنزين 91 بـ 2.18 ريال
بنزين 95 بـ 2.33 ريال
ديزل بـ 0.52 ريال
الكيروسين 0.70 ريال
غاز البترول المسال بـ 0.75 ريال
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