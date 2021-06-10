الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

مداهمة مستودعات وضبط 280 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة

متابعات الخليج 365 - الرياض

داهمت الفرق الميدانية التابعة لوزارة التجارة مستودعات يديرها وافدون مخالفون في الرياض ومكة المكرمة والقصيم.

غش قطع غيار السيارات

وأوضحت وزارة التجارة، أن هذه المستودعات استغلها وافدون مخالفون لغش قطع غيار السيارات بتزوير بلد المنشأة.

ضبط 280 ألف قطعة غيار

وأوضحت وزارة التجارة، أنه تم ضبط أكثر من 280 ألف قطعة غيار تم تزوير بلد منشأها، وإغلاق المستودعات وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.



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