أمن الدولة: احذروا الشائعات وتلقوا الأخبار من مصادرها الموثوقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت رئاسة أمن الدولة، مساء اليوم الخميس، من خطورة الانسياق وراء الشائعات الأخبار غير الموثوقة.

الحد من انتشار الشائعات

وقالت رئاسة أمن الدولة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “للحدّ من انتشار الشائعات… تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية يعزز مستوى الموثوقية لدى أفراد المجتمع”.



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