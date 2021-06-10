جوازات حائل توفر عربات متحركة لخدمة المراجعين كبار السن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - حائل

قامت جوازات منطقة حائل بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة بتوفير عدد من العربات المتحركة للقسمين الرجالي والنسائي؛ وذلك لخدمة المراجعين من كبار السن والعاجزين وتضاف هذه الخدمة لخدمة المسار السّيار الخاص بذوي الإعاقة والذي تتم فيه الخدمة باستخدام السيارة.

تسهيل إجراءات المراجعين

وقد أوضح مدير جوازات منطقة حائل المكلف العميد/نافع بن فهد الحربي حرص المسؤولين على خدمة وتسهيل إجراءات المراجعين لهذه الشريحة الغالية على مجتمعنا وقد حث الحربي في الوقت نفسه – جميع المستفيدين من خدمات الجوازات للاستفادة من الخدمات التقنية المقدمة عن طريق – نظام ”أبشر” و”مقيم” في ظل التطور الفائق الذي تشهده هذه الخدمات.

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