السعودية | توقيع اتفاقيات لتصوير أفلام سعودية وهوليوودية في العُلا

شكرا لقرائتكم توقيع اتفاقيات لتصوير أفلام سعودية وهوليوودية في العُلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد النجاح الكبير الذي تحقق مع الفيلم الأميركي الجديد Cherry حيث تم تصوير أجزاء منه في محافظة العُلا والعاصمة الرياض، في تجربة تُعد الأولى لتصوير فيلم من إنتاج هوليوود داخل المملكة، تواصل إدارة "فيلم العُلا" التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا، جذبها للمزيد من الأفلام السعودية والعالمية للتصوير في المحافظة، من خلال توفير كافة التسهيلات اللوجيستية الداعمة للإنتاج السينمائي.

العلا

وتنامى اهتمام شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالتصوير في السعودية منذ إطلاق التأشيرة السياحية، حيث نفذ عدد كبير من هذه الشركات زيارات للعُلا وعدة مناطق سعودية لاستكشاف مواقع التصوير المتنوعة التي لم تُستغل بعد، والتي توفر مساحات جديدة وفريدة للتعبير البصري السينمائي أو التلفزيوني.

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إلى ذلك، كشفت إدارة "فيلم العُلا" عن توقيعها اتفاقية لتصوير فيلم أميركي ثانٍ في المحافظة من إخراج وبطولة نخبة من نجوم هوليوود، إضافة إلى اتفاقها على تصوير فيلمين سعوديين آخرين، هما فيلم "بين الرمال" للمخرج محمد العطاوي وفيلم "نورة" للمخرج توفيق الزايدي، وهما من الأفلام السعودية الفائزة بمسابقة ضوء لدعم الأفلام، وتتولى هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة تمويلهما بشكل كامل، إلى جانب قيامها بالتنسيق مع إدارة "فيلم العلا" لتوفير كافة متطلبات تصوير الفيلمين في محافظة العُلا. وفق الشرق الأوسط.

آثار العلا

وتعتمد إدارة "فيلم العُلا" في جذب صانعي الأفلام حول العالم على ما تتضمنه المحافظة من نقاط جذب تجعلها على خارطة أفضل مواقع تصوير الأفلام في العالم، وذلك لترسيخ العُلا كوجهة تصوير دولية، وإنشاء بنية تحتية مناسبة لصناعة الأفلام في شمال غربي المملكة العربية السعودية.

تنوع فريد

بالإضافة إلى عمقها التراثي والحضاري العائد إلى أكثر من 200 ألف عام من التاريخ البشري و7 آلاف عام من الحضارات المتعاقبة، تمتلك العُلا تنوعاً فريداً في التضاريس يمتد على أكثر من 22500 كم، من وديان ساحرة يتمازح فيها الحجر الرملي وسط الرمال الذهبية مع الصخور البركانية السوداء، والتكوينات الصخرية المدهشة التي أنشئت بفعل الرياح والمياه على مدى ملايين السنين. كما تمتلك القرى والمزارع والمدن بمبانيها القديمة والحديثة في المحافظة، والبنى التحتية للفندقة، والتي توفر خيارات متنوعة لصانعي الأفلام.

العلا

وتعمل إدارة "فيلم العُلا" على دعم وتحفيز إنتاجات الأفلام المحلية، بالشراكة مع جهات حكومية، انطلاقاً من سعي الهيئة للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030. ودعم المواهب الوطنية في قطاع صناعة الأفلام وتمكينها.

كما تسعى هيئة الأفلام وإدارة "فيلم العُلا" من خلال شراكتهما الاستراتيجية لخلق وتطوير صناعة أفلام مستدامة في شمال غربي المملكة، من خلال الاستثمار الداخلي، وجذب الأفلام الدولية والإقليمية والتلفزيونية والأفلام الوثائقية للتصوير في العُلا، وتطوير الأعمال المحلية والإقليمية لخدمة قطاع السينما، إلى جانب توظيف المواهب المحلية وتدريبها، وخلق فرص عمل في قطاع الأفلام وإنشاء سلسلة قيمة صناعية في جميع أنحاء المنطقة كجزء من النظام البيئي المناسب لصناعة الأفلام.