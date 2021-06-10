محمد بن مسعود - الدمام - وقعت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، مخالصة مالية نهائية مع محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي لوكاس ليما. يُذكر أن الأهلي خرج هذا الموسم خالي الوفاض من البطولات المحلية، كما حل ثامنًا في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (39 نقطة). الأهلي الأهلي بقرار من إدارة "النفيعي" .. الأهلي ينهي علاقته بالبرازيلي " ليما" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-10 وقعت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، مخالصة مالية نهائية مع محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي لوكاس ليما. يُذكر أن الأهلي خرج هذا الموسم خالي الوفاض من البطولات المحلية، كما حل ثامنًا في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (39 نقطة). 10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 10:35 PM وقعت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، مخالصة مالية نهائية مع محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي لوكاس ليما. يُذكر أن الأهلي خرج هذا الموسم خالي الوفاض من البطولات المحلية، كما حل ثامنًا في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (39 نقطة). ، بقرار من إدارة "النفيعي" .. الأهلي ينهي علاقته بالبرازيلي " ليما" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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