شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. انقطاع بث القنوات السعودية بشكل مفاجئ بسبب فيديو "نعوضك السنتين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انقطع بث القنوات التلفزيونية السعودية بشكل مفاجئ وظهر فيديو يحمل رسالة "نعوضك السنتين الماضية".

وتم تفعيل رابط من أجل مشاركة المتابعين والجماهير في اختيار اجاباتهم حول الأشياء التي يرغبون في تعويضها خلال العامين الماضيين.

وجاءت الاختيارات كالتالي:

- أحضر معرض فني وأناقش ناس مهتمة في نفس المجال.

- تفاجئ بعروض حية في الشارع.

- تشجيع الفريق المفضل بين الجمهور في الملعب.

- حضور مسرحيات مع العائلة.

- كسر الروتين عن طريق مغامرة حماسية.

- التسوق مع المصممين العالميين.

ودشن المتابعون على الفور وسم "عن سنتين" ليبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التساؤل عن ماهية الفيديو التي تم بثه بشكل مفاجئ.

ويمكنك المشاركة برأيك والإجابة عن هذا التساؤل من خلال الرابط التالي:

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