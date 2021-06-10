شكرا لمتابعة خبر عن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خميس مشيط (صدى):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية في المملكة اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف اتخاذه لإجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وندد التحالف بالجرائم الأخرى التي يرتكبها ميليشيا الحوثي في اليمن، واصفًا هجمات الحوثي العدائية ضد المدنيين في مأرب بأنها تتنافى مع القيم الإنسانية.