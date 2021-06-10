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الموارد البشرية: متابعة دعاوى «إثبات الكيدية» عبر بوابة أفراد

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الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، إن متابعة ومراجعة مستجدات الدعاوى المتعلقة بإثبات كيدية البلاغات تمت عبر بوابة أفراد.

جاء ذلك ردا على شكوى وردت لحساب العناية بالعملاء التابع للوزاء بموقع تويتر، بشأن قيام أحد المستفيدين من خدمات الوزارة بمراجعة إثبات كيدية بلاغ التغيب عبر أحد مكاتب العمل من دون الوصول إلى حل.

من جانبها قالت الوزارة، إن المستفيد يمكنه متابعة مستجدات الدعوى من خلال حسابه في بوابة الأفراد، مشيرة إلى أن تواصل العملاء معها محل اهتمامها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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