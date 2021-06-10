«الاتصالات» تكشف عن سرعات مقدمي الخدمة لتطبيقات التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التقرير الربعي لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس"، الذي كشف في نسخة الربع الأول من عام 2021 عن تسجيل شركة "موبايلي" لأفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيق (سناب شات)، فيما سجلت شركة "زين" أفضل سرعة وصول لتطبيق (تويتر)، وتسجيل كل من شركة (STC، وموبايلي، وزين) أفضل سرعة وصول لتطبيقي (فيسبوك، وإنستقرام).

وكشف التقرير عن تصدّر شركة "زين" لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات في جودة بث الفيديو في الإنترنت عبر الألياف الضوئية عبر منصة "يوتيوب" بنسبة نجاح تصل إلى 99.87%، وفي المركز الثاني كل من شركتي: موبايلي، وسلام، جاءت بعدها شركة "STC" في المركز الثالث.

وأظهر التقرير تصدّر شركة "موبايلي" قائمة سرعة الوصول للتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة، بعد تسجيلها أفضل سرعة وصول لتطبيقات: (زوم، ومايكروسفت تيمز، ويبكس)، وتتصدّر "STC" قائمة زمن الوصول للتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداما في المملكة لتطبيق (جوجل ميت) خلال الربع الأول من عام 2021.

يذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى من خلال نشر تقرير "مقياس" بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.