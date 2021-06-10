الصحة: التحصين من كورونا لا يمنع العزل المنزلي حال الإصابة

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن التحصين من فيروس كورونا المستجد، لا يمنع العزل المنزلي في حالة إصابته بمرض «كوفيد – 19»، واتباع التعليمات المتعلقة بالوقاية من الفيروس.

جاء ذلك ردًّا على استفسار ورد للوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: هل يجب على المحصن (من فيروس كورونا) بأخذ جرعتين من اللقاح المضاد له، الخضوع للعزل المنزلي في حالة إصابته بالفيروس.

من جانبها قالت وزارة الصحة، إن المصاب بكورونا في هذه الحالة يجب عليه اتباع التعليمات المتعلقة بالعزل المنزلي والإرشادات الخاصة بذلك.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، انخفاضًا في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1553 حالة، مقارنة بأمس الإثنين حيث تم تسجيل 1565 حالة.

وذكرت وزارة الصحة -عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعاً كبيراً، حيث تم تسجيل 10217 حالة، مقارنة بأمس حيث تم تسجيل 9929 حالة.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس تسجيل 1286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، 982 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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