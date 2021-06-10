ضبط 12 مقيمًا ومواطنًا خليجيًّا أدخلو حاوية تحتوي على مادة التبغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القبض على (12) مقيمًا ومواطنًا خليجيًّا أدخلوا حاوية عبر أحد المنافذ البحرية تحتوي على مادة التبغ (دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها أثاث) بطريقة غير نظامية.

جاء ذلك ضمن عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين.

ووفق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، جاء ذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتم القبض على المتهمين لحظة استلامهم الحاوية ودفعهم مبلغ (920.000) تسعمائة وعشرين ألف ريال من أصل مبلغ (2.000.000) مليوني ريال بأحد المستودعات العائدة للمواطن الخليجي.

من جانبها أكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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