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انتهاء أولى مراحل مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط «طويق 2»

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الرياض - محمد عبدالله - وقف الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية اليوم, على تنفيذ مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط «طويق 2»، حيث انتهت المرحلة الأولى بنجاح  بعد تحقيق كامل أهدافها.

وأثنى قائد القوات الجوية على ما شاهده من تناغم بين الأطقم الجوية والفنية من الدول الشقيقة والحماس والمثابرة للقيام بالمهام على أكمل وجه، والمعنويات العالية التي يتمتع بها الجميع.

الجدير بالذكر أن تمرين «طويق 2» انطلق يوم الأحد الماضي بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، ويستمر لمدة أسبوعين، ويتخلله العديد من المحاضرات والندوات، والطلعات الجوية المخصصة لمهام الإسقاط الجوي التكتيكي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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