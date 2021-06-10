هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة توقع 3 اتفاقيات لتعزيز تنمية المنطقة ولتطوير البنية الرقمية بمشروع الفيصلية

وقعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ثلاث اتفاقيات تعاون مع هيئة عقارات الدولة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات وصندوق التنمية السياحي ضمن المعرض الرقمي لمشروعات منطقة مكة المكرمة وذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وتهدف الاتفاقية الموقعة مع هيئة عقارات الدولة إلى حماية وتطوير الأصول المملوكة للدولة في منطقة مكة المكرمة بما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينه في الاستثمار والتطوير والتنمية.

كذلك تهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة للجهتين بما يخدم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتنمية المناطقية واستدامتها من خلال المشاركة الفاعلة بالأعمال والمعلومات والموارد المتاحة، بما في ذلك مشاركة الجهتين بعضهما بالاطلاع والاستفادة من الأعمال والدراسات السابقة والمستقبلية والتعاون لموائمة وتوافق بناء خطط الميزانيات المستقبلية وما شابه من أوجه التعاون التي تستهدف رفع كفاءة وفاعلية أعمال الجهتين.

أما الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات فتهدف إلى تحقيق تعاون مثمر بين الأطراف في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية بمشروع الفيصلية الواقع في منطقة مكة المكرمة بين مدينتي مكة وجدة على طول ساحل البحر الأحمر بمساحة قدرها 2863 كم مربع، والذي يهدف إلى تطوير كيان عمراني مستدام وذكي يسهم في دعم متطلبات التنمية والتطوير بمنطقة مكة المكرمة ومركزًا متميزًا للحضارة والثقافة والفكر الإسلامي تطبق فيه أعلى معايير التقنية الحديثة في البناء ليكون نموذجًا لجودة الحياة المستدامة.

وتهدف الاتفاقية الموقعة مع صندوق التنمية السياحي إلى تعزيز الجهود بين الطرفين لإنجاز أهدافهم المشتركة وإيجاد الإطار الملائم للارتقاء ودعم القطاع السياحي وتطويره بمنطقة مكة المكرمة من خلال دراسة وتهيئة الفرص الاستثمارية(المواقع-المشاريع)، ودعم المستثمرين (تمويل - ضمانات- شركات) وذلك لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في القطاع السياحي، وتوفير فرص عمل للمواطنين بما يخدم المصلحة العامة.