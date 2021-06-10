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السعودية تسجل 16 حالة وفاة و1286 حالة مؤكدة بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

أعلنت السعودية اليوم، تسجيل 16 حالة وفاة و1286 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما تعافى (982) حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة (10217) حالة منها (1553) حالة حرجة.

 

وبيّنت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (462528) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (444792) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (16) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7519) حالة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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