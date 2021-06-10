فلكية جدة: هلال ذي القعدة يزين سماء السعودية الجمعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيتم رصد هلال شهر ذي القعدة بعد غروب الشمس غدًا الجمعة 11 يونيو 2021، والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بالعين المجردة بالأفق الغربي بسماء الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

رؤية الهلال الجديد:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنه باليوم السابق، وأصبح مرتفعًا في السماء، وهو منزلة أخرى من منازل القمر تسمى ” الإهلال” وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة المحاق، وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

التوهج بضوء خافت:

وأضاف، سيلاحظ الراصد بالعين المجردة، خلال بضعة ليالي أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

طور التربيع الأول:

وأشار إلى أن القمر و صل منزلة الاقتران يوم الخميس 29 شوال 1442 الموافق 10 يونيو 2021 عند الساعة 01:52 بعد الظهر ( 10:52 صباحًا بتوقيت غرينتش) منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها بالتزامن مع كسوف حلقي للشمس لم يكن مشاهدًا بالوطن العربي، كما أنه بمراقبة القمر يومًا بعد يوم سيلاحظ أن إضاءته تزداد ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس متجهًا نحو الشرق عبر السماء وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض، وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر لطور التربيع الأول.

الحركة الحقيقية للقمر:

وخلص أبو زاهرة إلى القول، يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج أثناء دورانه حول الأرض، كما يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرًا والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

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