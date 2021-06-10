شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10
وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعترضت الدفاعات الجوية التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.
الحوثي يستهدف المدنيين الأبرياء
وأكد التحالف أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
حماية المدنيين والأعيان المدنية
وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
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