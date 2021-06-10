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اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعترضت الدفاعات الجوية التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية ، ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.

الحوثي يستهدف المدنيين الأبرياء

وأكد التحالف أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

حماية المدنيين والأعيان المدنية

وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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