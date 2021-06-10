100 مليون لتنفيذ أشغال عامة بمخططات ولي العهد جنوب مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس عقد أشغال عامة لمخططات ولي العهد ومخططات المنح، وذلك مع إحدى الشركات المتخصصة بالعاصمة المقدسة (مرحلة أولى وثانية) بقيمة إجمالية 100 مليون ريال، وذلك مقابل تنفيذ سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية، وفقا للشروط والمواصفات لتوفير خدمات بلدية مطورة ومبتكرة وعالية المستوى، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعيق إيصال الخدمات، على أن تكون القيمة شاملة ومغطية لجميع تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب. وأوضح القويحص أن هذا يأتي ضمن خطط الأمانة لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل عام ومخططات جنوب مكة بشكل خاص ومشاركة القطاع الخاص لتوفير أعلى المواصفات والجودة في التنفيذ والمشاركة المجتمعية في ما يخدم التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة، مؤكدا أهمية المحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامة كافة، وذلك بتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحث جميع القطاعات الخدمية الأخرى على سرعة التعاون لاستكمال مشاريع الأمانة على مخططات ولي العهد الواقعة في جنوب مكة المكرمة لتحقيق المصلحة العامة للجميع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن توقيع العقد يأتي في ظل توجهات قطاعات الدولة المعنية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 وتعزيزا لمبادرة جودة الخدمات. السفلتة تشمل: • شعب عامر • حارة الباب • الهجلة • القشاشية • الفلق • الصفوة • الشبيكة • الشامية • السوق الصغير • الجودرية

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