شكرا لقرائتكم خبر تشكيلية سعودية ترسم البورتريه أمام الجمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تميزت فنانة تشكيلية سعودية حاصلة على شهادة علمية في الفن التشكيلي برسم البورتريه مباشرة أمام الجمهور، بعد أن نمت موهبتها منذ الصغر لتجد أعمالها مشاركة ضمن معارض محلية ودولية، بعد أن كانت أولى انطلاقاتها عبر المشاركة في مرسم حر خلال الاحتفاء باليوم الوطني بالمدينة المنورة قبل سنوات.

وقالت الفنانة التشكيلية ومعلمة التربية الفنية ابتهاج الجهني «شاركت في المركز الثقافي الصيفي بالمدينة المنورة، واليوم العالمي للمرأة، وفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعرض (سكينة) بجمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة، كما شاركت في معرض (تلاقي) الافتراضي الدولي الذي نظمته وزارة الثقافة المغربية، وفي معرض فني بجمهورية مصر العربية، ومعرض الفن التشكيلي لإحياء التراث بوزارة التضامن الاجتماعي بدولة الكويت، وقدمت دورات لرسم البروتريه للمحترفين، وحصلت على العديد من شهادات الشكر على أعمالها.

وأضافت بأن التقدم التكنولوجي وتعدد وسائل التواصل الاجتماعي يشكل مجالا رحبا لتعزيز موهبة الفنانين التشكيليين واحتضان إبداعاتهم، معربة عن أمنياتها في إيجاد مراكز وصالات رسمية لإبراز إبداعات الموهوبين في هذا المجال الفني وزيادة التواصل بين ممارسي هذا اللون من الفن الإبداعي.

وأشارت إلى أن غياب الورش التدريبية يمثل عائقا وتحديا أمام الموهوبين والموهوبات في مجال الفن التشكيلي، كون هذا الفن يتطلب ممارسة عملية لتنمية الإبداع والمشاركة في الفعاليات وتبادل الأفكار بمشاركة ذوي الخبرة في هذا المجال لاكتساب المزيد من المعرفة وتنميتها.

وتطمح الجهني لإقامة معرض يحتضن رسوماتها الفنية، فالفن التشكيلي بالنسبة لها رسالة يبثها الفنان للمجتمع بأسلوب مختلف.