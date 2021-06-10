طابع تذكاري جديد يتوشح هوية عام الخط العربي

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ويأتي الطابع الجديد بأربعة أشكال فنية تجسد جماليات فن الخط العربي، وتسعى (سبل) من خلاله لتعزيز حضور هذا الفن في المجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف مبادرة (عام الخط العربي).
وتصدر (سبل) الطوابع البريدية دوريا وفصليا في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستويات الدولية والإسلامية والعربية والخليجية، إضافة إلى المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، وذلك للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.
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